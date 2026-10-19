Kavgayı ayırmak isterken vurulan kadın öldü

Erzurum 'un Tekman ilçesine 42 kilometre uzaklıktaki Karlıca Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tarafları ayırmak isteyen 71 yaşındaki Asiye İpek silahla yaralandı.

Mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tekman Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kavgayla ilgili K.İ., Ş.İ. ve E.İ.'yi gözaltına aldı.