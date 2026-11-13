Kayıp kimlikle bankadan 26 bin 500 lira çekti, tutuklandı

Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde başkasına ait kayıp kimlik kartını kullanarak bankadan 26 bin 500 lira çeken kadın, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, bir kadın başka bir kişiye ait kayıp kimlik kartıyla bankaya giderek hesap sahibinin hesabından 26 bin 500 lira çekti. İşlemin ardından telefonuna gelen bildirimle para çekildiğini öğrenen hesap sahibi, işlemi kendisinin yapmadığını belirterek bankayla iletişime geçti.

Banka yetkililerinin şüpheli işlemi bildirmesi üzerine Bozüyük Asayiş Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. İncelemelerde, para çekme işleminde kayıp kimlik kartının kullanıldığı belirlendi.

Şüphelinin içinde bulunduğu araç, polis ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Bilecik'te durduruldu. Araçta yapılan aramada 26 bin 500 lira nakit para bulundu.

Gözaltına alınan Ü.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.