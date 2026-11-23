Olay, saat 11.30 sıralarında Boğazköy Barajı’nın kırsal Hamzabey Mahallesi tarafında, baraja akan dere kenarında meydana geldi. İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dere kenarında biriken çöpleri iş makinesi yardımıyla temizlemeye başladı.

Temizlik çalışması sırasında çöplerin arasında çuvala benzer bir cisim fark eden ekipler, yakından incelediklerinde bunun yarı çıplak halde bulunan bir erkek cesedi olduğunu gördü. Belediye ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Durmuş ve Emniyet Müdürü Okan Şen de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yapılan ilk incelemelerde cesedin, 25 Ekim'de kaybolan Emrah Gedik ’e ait olduğu tespit edildi.

Ablası Medine Gedik, kardeşinin cenazesini görünce sinir krizi geçirdi.

Yaklaşık bir aydır kendisinden haber alınamayan Gedik’in cansız bedeninin bulunması, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Gedik'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve adli incelemelerin yapılması amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor.