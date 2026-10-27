Kayıp olarak aranıyorlardı, otomobilleri uçurumda bulundu: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu çiftin otomobili, yoldan yaklaşık 15 metre aşağıya yuvarlanmış halde bulundu. Kazada Ahmet Şen (85) hayatını kaybederken, eşi Teslime Şen yaralandı.

Akseki ilçesine bağlı Kepezbeleni Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Şen ve eşi Teslime Şen, öğle saatlerinde Manavgat'taki yakınlarını ziyaret etmek üzere 07 LLV 59 plakalı otomobille yola çıktı.

Çiftten uzun süre haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı Taşlıca Karakolu ekipleri ile çiftin yakınları bölgede arama çalışması başlattı.

UÇURUNMDAN GELEN SES ÜZERİNE OTOMOBİLİ BULDULAR

Arama yapan yakınları, Oymapınar Barajı yakınlarındaki Taşbaşı mevkisinde yolun sağ tarafındaki uçurumdan gelen ses üzerine bölgeye yöneldi. Yakınları, Ahmet Şen'in kullandığı otomobilin keskin virajda yaklaşık 15 metre aşağıya yuvarlanarak bir kayaya takıldığını gördü.

Otomobilin bulunduğu yere inen yakınları, Ahmet Şen'i araç dışında cansız halde bulurken, araç içerisinde yaralı halde bulunan eşi Teslime Şen'i çıkardı.

Teslime Şen, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin de yardımıyla ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Olayı duyan çiftin yakınları ve mahalle sakinleri de bölgeye geldi.

Manavgat Pazarcılar Odası Kurucu Başkanı Adem Şen'in amcası olan Ahmet Şen'in cenazesi, jandarma olay yeri inceleme ekipleri, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından AFAD ekipleri tarafından yola çıkarıldı. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.