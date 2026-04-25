Kayıp yaşlı adam tarlada ölü bulundu
25.04.2026 03:03
Anadolu Ajansı
Kahramanmaraş'ta 6 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan 79 yaşındaki kişinin cansız bedeni tarlada bulundu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikamet eden Osman Kuru, 6 gün önce bahçesini kontrol etmek için Kahramanmaraş Andırın'a gitti. Bir süre Kuru'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye AFAD, jandarma arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam, dron desteğiyle yapılan arama sonucu Çığşar Mahallesi kırsalındaki tarlada hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekibi Kuru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.