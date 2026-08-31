Kaymakam ile koruması tartıştı, soruşturma başlatıldı

Sinop Erfelek Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız ile jandarma personeli olan koruma memuru 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni öncesi tartıştı. Karşılıklı "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralamaya teşebbüs" iddialarının ardından soruşturma başlatıldı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olaya ve iddialara ilişkin yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında Erfelek Kaymakamı ile koruma memuru arasında yaşanan olaya ilişkin paylaşımların yer aldığı belirtildi. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuya ilişkin açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Erfelek Kaymakamlığı binası önünde saat 10.15 sıralarında, İlçe Kaymakamı A.T.Y. ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında tarafların karşılıklı 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralamaya teşebbüs' iddiaları tüm yönleriyle araştırılmakta olup, olay nedeniyle herhangi bir kişi hakkında gözaltı tedbiri uygulanmamıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."