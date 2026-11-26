Kaynarca ilçe belediyesine ait hayvan barınağında 20 köpek öldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken paylaşımlar üzerine olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sakarya Valiliği de olaya ilişkin açıklama yaptı.

“İstasyonda 20 hayvanın öldüğü tespit edilmiştir." denilen açıklamada ölümlerin belediye tarafından yürütülen bakım hizmetlerinden kaynaklandığı iddiası üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Olayla ilgili olarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/A maddesi kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca, ölen her bir hayvan için belediyeye idari para cezası uygulanmasına yönelik işlemler Kaynarca Kaymakamlığınca başlatılmıştır.”