Kayseri'de aynı evde yaşayan çift birbirini bıçakladı

Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Sıla Sokak'ta meydana geldi. 13 katlı bir apartmanın görevli dairesinde yaşayan Emine Ö.Z. ile Yılmaz Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine çift arasında bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada birbirlerini yaralayan çift için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.