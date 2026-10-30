Kayseri'de aynı evde yaşayan çift birbirini bıçakladı
30.10.2026 13:03
Son Güncelleme: 30.10.2026 13:03
Bıçaklı kavgada yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de dini nikahla birlikte yaşayan çift arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Birbirini yaralayan çift hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Sıla Sokak'ta meydana geldi. 13 katlı bir apartmanın görevli dairesinde yaşayan Emine Ö.Z. ile Yılmaz Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine çift arasında bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada birbirlerini yaralayan çift için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.