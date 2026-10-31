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Kayseri'de iş yerinin camlarını kırıp eşyaları aşağı attı, polis 2 saatte ikna etti

31.10.2026 10:34

Kayseri'de iş yerinin camlarını kırıp eşyaları aşağı attı, polis 2 saatte ikna etti
IHA

Polis ekipleri, 2 saatlik çalışmanın ardından Y.D.'yi bulunduğu yerden indirdi.

İHA
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İş merkezinin birinci katında camları kırıp eşyaları aşağı atan ve kendisine zarar veren kişi, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından içeri çekildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir iş merkezinin camlarını kırarak eşyaları aşağı atan ve kendisine zarar veren kişi, polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından bulunduğu yerden indirildi.

 

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'ndeki 5 katlı iş merkezinin birinci katında meydana geldi. Y.D., iş yerinin camını kırarak eşyaları aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binanın önüne şişme yatak kurarak önlem alırken, polis ekipleri Y.D.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından ekipler, Y.D.'nin dalgınlığından yararlanarak kendisini içeri çekti.

 

Ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Y.D., daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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