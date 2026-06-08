Kaza sonrası kapatılan Avrasya Tüneli yeniden kullanıma açıldı

Avrasya Tüneli 'nde bir otomobil , itfaiye ait yangın panosuna çarptı. Çarpmanın sonucu itfaiye panosundan akan su nedeniyle tünel kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Tünel saat 09.00 itibarıyla kullanıma açılsa da ciddi bir trafik yoğunluğu olduğu ifade ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği kazanın bu sabah 08.00'de meydana geldiğini, Avrasya Tüneli’nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığını açıklamıştı.

“DENİZ SUYUYLA ALAKASI YOK”

Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki suyun tünele aktığını belirten Valilik, tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığını bildirilmişti.

Avrasya Tüneli’ni kullanacak olanlara, alternatif güzergahlara yönlendirildiği duyurulmuştu.