Kaza yapan otomobildekilere yardıma giderken başka araç çarptı. 1 ölü, 9 yaralı
04.11.2026 14:09
Kaza nedeniyle otoyolun Bursa istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaza yapan otomobildekilere ve yardıma koşanlara, arkadan gelen başka araç çarptı. Kazada Mecit Can hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa istikameti Gemlik mevkisinde meydana geldi. Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 41 AEE 729 plakalı otomobil, refüje çarptı.
Bu sırada duran araçtan inerek yardıma giden kişiler ile kazaya yapan otomobildekilere aynı yönde seyir halinde olan 58 ADC 704 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin kontrolünde, 41 AEE 729 plakalı otomobilde bulunan Mecit Can'ın (30) hayatını kaybettiği belirlendi. 9 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından sağlıkçılar tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Bursa istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekiciyle yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım tekrar normale döndü.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.