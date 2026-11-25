Sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki kişi kaza yaptıkları otomobili yolun ortasında bırakıp gitti. Yolu kısmi olarak trafiğe kapatan otomobil çekiciyle kaldırıldı.