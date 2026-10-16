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Kazada ağır yaralanmıştı. Merve 17 gün sonra hayatını kaybetti

16.10.2026 10:28

Kazada ağır yaralanmıştı. Merve 17 gün sonra hayatını kaybetti
DHA

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

DHA
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Bartın'da tünel çıkışında yolcu minibüsünün TIR’a çarptığı kazada yaralanan Merve Yurdakul (23), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 28 Eylül’de Yenihan mevkisindeki tünel çıkışında meydana geldi. Bartın’dan Karabük istikametine giden İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı. 

 

Bu sırada Karabük yönünden gelen Hakkı Özdemir yönetimindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü, TIR'a çarptı. 

 

Kazada minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir (54) hayatını kaybetti, aracındaki 11 yolcu yaralandı. Yaralılardan 10'u tedavilerinin ardından taburcu oldu. 

 

Ağır yaralanan Merve Yurdakul ise tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Kazadan 17 gün sonra hayatını kaybeden Yurdakul'un cansız bedeni morga kaldırıldı. 

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