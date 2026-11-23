Kazada otomobilde sıkışan hamile eşini bırakıp diğer sürücüye saldırdı
23.11.2026 09:33
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.
Kayseri'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan hamile kadın ve karşı aracın sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hamile kadının eşi, kazaya taraf olan kişiyi darp etti.
Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı ve Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı kesişiminde meydana gelen trafik kazasında, B.K. yönetimindeki 38 AJK 368 plakalı otomobille B.Y. yönetimindeki 06 TGZ 79 plakalı otomobil çarpıştı.
Otomobiller çarpışmanın etkisiyle savrularak, refüje çıkarken B.K.'nın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan eşi E.K. ile B.Y. otomobillerde sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de E.K. ve B.Y.'yi sıkıştıkları yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar B.K., E.K. ve B.Y. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İncelemelerin ardından otomobiller bulundukları yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.