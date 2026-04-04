Kazada yaralanan polis şehit oldu

İstanbul Başakşehir'deki Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler Bağlantı yolunda 30 Mart sabahı polis memurlarını taşıyan servis aracı bir otomobille çarpıştı. Servis minibüsü bariyerlere çarparak durabilirken, otomobil refüje devrildi. Kazada 1 polis şehit olurken, 3'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan polis memuru Seçkin Yalçın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Seçkin Yalçın'ın abisinin Zeytinburnu'ndaki evine Türk Bayrağı asıldı. Haberi alan Yalçın'ın yakınları ve mesai arkadaşları buraya giderek aileye taziyede bulundu.

Kazanın ardından kalp masajıyla hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

BAKAN GÜRLEK'TEN TAZİYE MESAJI

Yalçın'ın şehit olmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, "Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen Polis Memuru Seçkin Yalçın’a Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.