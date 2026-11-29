Kazadan sonra "Aç köpekler" diyerek çaya davet etti
29.11.2026 16:38
Son Güncelleme: 29.11.2026 16:38
Bursa'da kaza sonrası ilginç anlar: Önce refüje sonra kaputa çıkıp vatandaşlara çay daveti yaptı.
Bursa'da köpeğe çarpan otomobilin tamponu yola savrulunca iki araç daha kazaya karıştı. Sürücülerden biri çevredekileri "Aç köpekler" diyerek çaya davet etti, sonra da kaputun üstüne çıktı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın tamponu yerinden çıkarak yola savruldu.
Bu sırada tampondan kaçmaya çalışan otomobile, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.
Kazaya karışan son aracın sürücüsü, otomobilinden inerek refüje çıktı.
Çevredekilere, "Kahvem var, lokantam var. Çay içmek isteyen varsa gelsin, çay söyleyeyim. Aç köpekler" diye seslenen sürücü, daha sonra aracının kaputuna çıktı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kazaya karışan şahısları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı.