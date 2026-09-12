Keçiören’de uyuşturucu operasyonu: Evde yaklaşık 3 kilo esrar bulundu
12.09.2026 08:33
Evde yapılan aramada esrar, kenevir, hassas teraziler ve kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ankara’da ihbar üzerine bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilo 960 gram esrar ile 7 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde evinde yaklaşık 3 kilo esrar ve kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi’ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E.A. gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada 2 kilo 960 gram esrar, 7 kök kenevir, 2 hassas terazi, 3 sıvı gübre, 2 aydınlatma düzeneği ve 1 su pompası ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.