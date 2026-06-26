Kedinin yüzüne yağ çözücü sprey sıkmıştı. Cezası 4 taksitle bin 500 TL!

Karamürsel'in Kayacık Mahallesi'nde bulunan zincir markette, market çalışanı A.I., sevme bahanesi ile yanına çağırdığı sokak kedisinin yüzüne elindeki yağ çözücü maddeyi sıkmıştı.

Araç altına sığınan kediye A.I.'nın yeniden sprey sıktığı görülmüştü. Market çalışanı Y.T. de o anları cep telefonuyla kayda alıp, sosyal medya da paylaşmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından inceleme başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından Karamürsel Adliyesi'ne sevk edilen A.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.I. ve Y.T. hakkında “Hayvana şiddet ve eziyet” suçlamasıyla dava açıldı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Davanın ilk duruşması Karamürsel 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.I. ve Y.T.'nin avukatları ve Kocaeli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, duruşmada verdiği mütalaada sanıklar hakkında, suç unsurlarının oluştuğunu belirterek 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme, sanıklar hakkında üzerlerine atılı olan “Hayvana şiddet ve eziyet” suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat kararı verdi.

Ayrıca sanıkların Kabahatler Kanunu kapsamında ayrı ayrı bin 500 TL idari para cezası ile cezalandırılmalarına, idari para cezalarının bir yıl içinde ve 4 eşit taksit halinde ödenmesine yargılama giderlerinin kamu üzerine bırakılmasına karar verdi.