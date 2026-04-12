Kefen parasını kurtarmak için canından oluyordu. 85 yaşındaki kadına komşusundan bıçaklı gasp

“BU BİLEZİKLER İÇİN AZ KALDIN ÖLÜYORDUM”

Yaşadığı dehşeti anlatan Elife Akkök, Ahmet Gözükara’nın gasbettiği bileziği kefen parası olarak biriktirdiğini ve o bilezikten dolayı az kalsın canından olacağını söyledi.

Akkök, “Kapıyı açınca benim üstüme çöktü, yıktı beni. Ağzımı kapattı. ‘Beni öldürme’ dedim. Bıçağı boğazıma dayayınca bıçaktan korktum, ne yapacağımı şaşırdım. Bıçağı tutup çekince bıçak elime oturdu. Ellerimden akan kanı görünce bileziğimi alıp kaçtı. Daha sonra kalkıp dışarı çıkıp ‘Komşular beni öldürüyorlar. Boğazladılar beni’ dedim. Bunu cezaevinden çıkarmasınlar, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bileziği ‘kefen parası’ diyerek biriktirdim. Beni bu bilezik için öldürecekti.” diye konuştu.