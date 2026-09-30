Kemer'de fuhuş operasyonu: Biri kamu görevlisi 11 gözaltı

Antalya'da fuhuş operasyonunda 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, jandarma tarafından 11 farklı adreste arama yapıldı. Operasyonda biri kamu görevlisi 11 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İLETİŞİM UYGULAMALARI ÜZERİNDEN PAYLAŞIM YAPMIŞLAR

Fuhuş soruşturmasını yürüten savcılık, fuhşa zorlanan kadınlara ait fotoğraf ve fuhuş ücretlerine ilişkin bilgilerin çeşitli iletişim uygulamaları üzerinden paylaştığını belirledi.

Bu yöntemle ücret pazarlığının organize edildiği, kadınların farklı adreslerde müşterilerle buluşturulduğu tespit edildi.

BANKA HESAPLARINI KONTROL EDİP FUHUŞA ZORLADILAR

Başsavcılık ayrıca, bu faaliyetlerde şüphelilere ait telefon hatları ve banka hesapları ile araçların kullanıldığı belirleyip, gelirlerin de şüphelilerce tahsil edildiğini ve kadınların fuhuş faaliyetlerine devam etmeye zorlandıklarını tespit etti.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.