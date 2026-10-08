Kendilerini "Başkomiser" olarak tanıtıp 2 milyon lira dolandırdılar

Antalya 'da yaşayan bir vatandaş, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilere milyonlarca liralık ziynet eşyası kaptırdığı iddiasıyla polise başvurdu. İki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran S.H., tanımadığı kişiler tarafından telefonla arandığını belirterek şikayetçi oldu.

Şüphelilerin kendilerini "örgütlü suçlar bürosunda görevli başkomiser" olarak tanıttığını anlatan S.H., kimliğinin bir olayda kullanıldığının söylendiğini ve baskı altında yönlendirilerek yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını şüphelilere teslim ettiğini beyan etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 680 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 2 cep telefonu ve bir SIM karta el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından “nitelikli dolandırıcılık ” suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, diğer şüpheli tutuklandı.