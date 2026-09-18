Kendilerini kadın olarak tanıtarak evlilik vaadiyle dolandırdılar, 10 şüpheli tutuklandı
18.09.2026 09:56
Çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Bursa’da evlilik vaadi ve eskort ilanlarıyla para aldıkları kişileri daha sonra tehdit eden şüphelilere yönelik operasyonda 10 kişi tutuklandı.
Bursa’da internet üzerinden evlilik vaadi ve eskort ilanlarıyla dolandırdıkları kişileri daha sonra tehdit ederek para istemeyi sürdürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 10’u tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, bazı şüphelilerin internette kendilerini kadın olarak tanıtarak mağdurlarla iletişim kurdukları tespit edildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları değerlendirilen şüpheliler takibe alındı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekiplerin çalışmasının ardından şüphelilerin adresleri belirlendi. Savcılık talimatıyla tarihinde şüphelilere ait ikametlere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında adli işlem yapılan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Mahkemece 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet yetkilileri, vatandaşları mağdur eden dolandırıcılık örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.