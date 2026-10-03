Kendilerini polis olarak tanıtıp 15,5 milyon lira dolandırdılar

Üsküdar’da 79 yaşındaki emekli A.A.’yı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp 'Adınız sahte dolar ve altın operasyonuna karıştı. Evdeki paraları ve altınları kontrol edeceğiz' diyerek 15 milyon 500 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını çalan 5 kişilik çete polis tarafından yakalandı.

Şüphelilerin eve gelerek bir poşet içinde para ve ziynet eşyalarını çaldıkları anları güvenlik kameraları kaydetti. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken 1 şüpheli serbest bırakıldı.

A.A ifadesinde" O gün oruç tutuyordum. Paraları ve altınları almaya gelen kişi bana '1,5-2 saat içinde emanetleri getiririz. Sen iftarını yaptıktan sonra geliriz.' dedi ve evden ayrıldı. Ancak bir daha hiç geri gelmeyince dolandırıldığımı anladım" dedi.

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne 26 Eylül'de başvuran 79 yaşındaki A.A., kendisini telefonla arayan ve polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Emekli A.A. "Beni telefonla aradılar. Polis olduklarını söyleyip adının sahte altın ve döviz operasyonuna karıştığını söylediler. Evdeki para ve altınları kontrol etmek için alacaklarını belirttiler. Onlara inandım. Evime gelen polis olduğunu söyleyen kişiye evde bulunan para ve ziynet eşyalarını teslim ettim. O gün oruç tutuyordum. Paraları ve altınları almaya gelen kişi Bana '1,5-2 saat içinde emanetleri getiririz. Sen iftarını yaptıktan sonra geliriz.' diyerek evden ayrıldı. Ancak bir daha hiç geri gelmeyince dolandırıldığımı anladım.” dedi.

GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis parayı almaya gelen kişinin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde bir süre sokakta bekleyen şüphelinin, evlerin resimlerini çektiği daha sonra A.A.’nın bulunduğu apartmana yöneldiği görüldü. İçerde yaklaşık yarım saat kalan şüphelinin daha sonra içi ara ve altın dolu olan çantayla ayrıldığı görüldü.

ÇALDIKLARI PARA VE ALTINLARI KRİPTOYA ÇEVİRMİŞ

Polis bu görüntülerin izini sürdüğünü şüphelinin, bir süre sonra çantayı kendisini bir kafeterya da bekleyen bir başka kişiye teslim ettiğini belirledi.

Yapılan çalışmalarda bu kişinin bir gün boyunca çantayı kendisinde tuttuğunu, daha sonra Fatih bölgesine giderek burada altın ve döviz’i kripto paraya çevirerek soğuk cüzdana attırdığını tespit etti.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Aralarında para ve altınları almaya gelen, daha sonra teslim alan ve kripto paraya çevirerek soğuk cüzdana atan şüphelilerin bulunduğu 5 kişiyi yakaladı.

KOMİSYONUNU POLİSE VERDİ TUTUKLANMAKTAN KURTULAMADI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden A.A.’nın evine gelerek para ve ziynet eşyalarını çalan şüpheli kendi payına düşen 50 bin lira, 1 tam altın ve 2 gram Altın ’ı polise teslim etti.

Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, kripto paraların atıldığı soğuk cüzdanın izini sürerek çalınan paraya ulaşmak için çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi