Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 48 milyon lira dolandırdılar

Konya merkezli 24 ilde düzenlenen eş zamanlı “Paravan 1” operasyonunda, 317 dolandırıcılık olayı üzerinden 48 milyon 76 bin 595 lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 65 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yaklaşık 6 ay süren teknik ve projeli takip yürüttü.

Çalışmalar sonucunda şüphelilerin Konya’da ve farklı illerde gerçekleştirdikleri 317 dolandırıcılık olayıyla çok sayıda kişiyi mağdur ederek 48 milyon 76 bin 595 lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

KENDİLERİNİ POLİS VE SAVCI OLARAK TANITTILAR

Soruşturma kapsamında, "Atıcı" olarak tabir edilen şüphelilerin vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları ve bu yöntemle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca internet üzerinden sahte kiralık ve satılık araç ilanları verdikleri, ilanlara başvuran vatandaşlardan kapora aldıkları ve bazı işlemlerde güvenli ödeme yöntemlerini kullandıkları tespit edildi.

“HESAPÇI”LARDAN KART VE TELEFON HATLARINI ALDILAR

"Aracı" olarak tabir edilen şüphelilerin ise komisyon karşılığında maddi menfaat sağlayan "hesapçılardan" banka kartları ve telefon hatlarını "set" şeklinde temin ettikleri, daha sonra bu kart ve hatları üst kademedeki şüphelilere ulaştırdıkları belirlendi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği fiziki takip sonucunda söz konusu yapılanmaya ilişkin şüphelilerin bağlantıları ve faaliyetleri tespit edildi.

24 İLDE EŞ ZAMANLIL OPERASYON

Yaklaşık 6 aylık teknik takip ve projeli çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen 65 şüphelinin yakalanması amacıyla bugün saat 06.00 itibarıyla Konya merkezli 24 farklı ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.