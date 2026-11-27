Şanlıurfa 'da kendini avukat olarak tanıtan S.S. isimli şahıs, kaçakçılık suçundan el konulan cep telefonlarını geri alma vaadiyle 2 kişiden 400 bin lira aldı.

Şüphelinin, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nde iş bulma vaadiyle de 17 kişiyi de kişi başı 125 bin lira olmak üzere 2 milyon 275 bin TL dolandırdığı tespit edildi.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda şüphelinin adresine Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.