Kendini MİT görevlisi olarak tanıttı, 1,5 milyonluk vurgunda suçüstü yakalandı

Antalya’da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtarak bir kişiden yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde döviz ve ziynet eşyası almaya gelen şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvuran M.A., telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir kişinin kendisini aradığını belirterek ihbarda bulundu.

Şüphelinin, mesajlaşma uygulaması üzerinden kimlik belgesi gönderdiği ve M.A.’ya adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söyleyerek baskı kurmaya çalıştığı belirtildi.

M.A.’nın durumdan şüphelenmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheli tutuklandı..

Ekiplerin nezaretinde şüpheliyle görüşmelerini sürdüren M.A., döviz ve ziynet eşyalarının teslimi için şüpheliyle anlaştı.

Yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden teslim almaya gelen H.Ç., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.