İstanbul Esenler 'de iddiaya göre bunalıma giren bir kişi, evinin balkonundan havaya ateş açtıktan sonra silahla kendisine zarar vermek istedi. Polis ekipleri ve çocuklarının çabaları sonucu ikna edilen kişi, silahını bıraktıktan sonra polis merkezine götürüldü.

Olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 00.10 sıralarında Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye gezen Motosikletli Polis Timleri, bir kişinin havaya ateş açtığı ve silahla kendisine zarar vermek istediği yönündeki ihbar üzerine olay yerine sevk edildi.

Şahıs polis merkezine götürüldü.

POLİS DEVREYE GİRDİ

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, silahla kendine zarar vermek isteyen Selim O.(46) ile iletişime geçti. Elindeki silahı kafasına dayadığını gören polis ekipleri, sakinleşmesi ve silahı bırakması yönünde şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

ÇOCUKLARI DA İKNA ETMEYE ÇABALADI

Selim O.'nun çocukları B. O. ve S. O.'un da katıldığı ikna çabaları uzun süre sonunda sonuç verdi. Selim O., elindeki ruhsatsız tabancayı ve bıçağı balkondan sarkıttığı sepete koyarak polislere teslim etti.

Ekiplere teslim olan Selim O. sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.