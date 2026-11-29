Olay, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulacağı bildirilerek polis merkezine davet edildi. Polis memuruna aracının olmadığını söyleyen şahıs, alınması halinde ancak ifade verebileceğini ifade etti.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, polis merkezine götürmek için adrese gelen polis ekiplerine bıçakla saldırı girişiminde bulundu. Polis memurları ise ilk olarak biber gazıyla müdahale ettiği kişinin saldırısının devam etmesi üzerine havaya ateş açtı.

Saldırgan davranışlarını sürdüren şahıs ayağından vurarak etkisiz hale getirildi. Ayağından yaralanan şüpheli ise evine kaçtı.

Bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin de desteğiyle evine saklanan şüpheli etkisiz hale getirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.