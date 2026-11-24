Olay, 20 Kasım'da İstanbul'da Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi Akçaburgaz Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi.

Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, bir süre takip ettiği vatandaşı markete kadar izledi. Vatandaş ile beraber markete giren şüpheli şahıs, belindeki silahı gösterip polis olduğunu iddia ederek vatandaşın üzerini aramak istedi.

Şüpheli, kendisine kimlik sorulması üzerine vatandaşa saldırdı. O sırada tabancasını çıkaran şüpheli ateş ederek vatandaşı bacağından vurdu. Şüphelinin, yaraladığı vatandaşın cebinde bulunan 10 bin dolarını alarak olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

Bacağından yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

"SİLAHINI GÖSTERİYORDU. 'ESRAR EROİN ARAMASI YAPACAĞIM' DEDİ"

Yaşanan olaya şahit olan market sahibi Tolga Aksoy, şunları söyledi:

"Cuma gecesi saat 01.30 sıralarında oldu. Bir arkadaşım vardı yanımda. Onunla kasada duruyorduk. Arabayla bir müşteri geldi. Müşteri alışveriş yaptığı sırada arkasından uzun boylu kasklı bir kişi geldi. Kenarında silah dayalı. Sürekli silah gösteriyordu. ‘Polisim' dedi. Ben inanmadım. Ondan sonra sürekli belini açarak silahını gösteriyordu. Ardından gelen müşteriyi çağırdı.

‘Bir dakika gel buraya ben polisim arama yapacağım' dedi. ‘Kimliğini sorgulayacağım' dedi. Sonrasında müşteri yanıma geldi. Bende kendisine, ‘ Bu adam polis değil hırsız. Tedbirli olalım' dedim. Sonra içeriye geldi ve, ‘ Esrar, eroin araması yapacağım' dedi. Ben de olayı akışına bıraktım. Bir şey yapmadım. Müşteriyi tek yakalayıp gasp etme derdindeydi. Biz de hemen arkasından arkadaşlarla geliyoruz. O da sürekli gidip geliyordu. Adamı yalnız bırakmadık.

Sonra adam geri arabaya gitti. Müşteriyi arabaya sokup götürme derdindeydi. Bende arabada tek kaldıklarında her şeyi yapabileceğini düşündüm. Ben de, ‘ Polis isen kimliğini çıkar' dedim. O sırada silahını çıkardı. Bize, ‘ Sizinle bir işim yok' dedi. Biz de polis ile ambulansı aradık. Adamı vurdu. Burada boğuştular. Montunu çıkardı. Montundaymış parası. Montundan parayı alınca arkadaş müdahale ediyor. Burada boğuşuyorlar. Biz arkadaydık o sırada. Bacağına sıkıyor. Bacağından ekmek dolabına sekiyor."