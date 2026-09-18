Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binanın çatısı yandı

Yangın , saat 11:00 sıralarında Orhangazi Mahallesi Semanur Sokak'ta kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.