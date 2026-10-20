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Kepçeyle Roma dönemine ait kaideyi çalan 3 şüpheli yakalandı

20.10.2026 13:25

Kepçeyle Roma dönemine ait kaideyi çalan 3 şüpheli yakalandı
DHA

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
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Konya'da, bir caminin önündeki Roma dönemine ait olduğu belirlenen heykel kaidesini kepçeyle çalıp götüren 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesinde bir caminin önünde bir kısmı toprağa gömülü olan Roma dönemine ait heykel kaidesinin çalınması üzerine çalışma başlattı. 

 

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaidenin kepçeyle, gömülü olduğu yerden çıkarılıp taşındığını belirledi. 

 

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, operasyonla 3 kişiyi yakaladı.

 

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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