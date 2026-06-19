Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan kararından haberim yoktu

CHP 'de mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu , Sözcü TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MUTLAK BUTLAN KARARINI KABUL ETMESEYDİ NE OLACAKTI?

Mutlak butlan kararını kabul etmeseydi ne olacağına ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Buraya valilik bir kaymakamı kayyum olarak atardı. Üstelik mutlak butlan kararında sadece ben gelmiyorum. Eski yönetim olduğu gibi geliyor. Benden neden korkuyorlar? Hangi gerekçe ile korkuyorlar. Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar" dedi.

“KARARDAN ÖNCEDEN HABERİM YOKTU”

Mutlak butlan kararından haberi olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Ben kararın çıkacağını bilseydim bir gün önceden böyle video yayınlar mıyım? Ben zaten belli dönemlerde normal videolar çekiyorum. Böyle olaylar doğrudan doğruya yıpratma amacıyla ortaya atılıyor" diye konuştu.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.