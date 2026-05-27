Kılıçdaroğlu, Özel'in Grup Başkanı seçildiği toplantıya itiraz etti

Mutlak Butlan tartışmasının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP ) kirtik gün pazartesi.

1 Haziran Pazartesi günü Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak, CHP'nin yol haritası o gün netleşecek.

CHP Genel Merkezi Çankaya 4'üncü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilen yazıda, 1 Haziran'da toplanacak PM'de yer alması beklenen isimler bildirdi. Ancak bazı isimler belediye başkanlığı, Meclis Başkanvekilliği ve Grup Başkanvekilliği, istifa ve vefat gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almadı. Boşalan koltuklar, yedek üyelerle tamamlanmak istendi ancak 4 üye eksik kaldı. PM'nin 56 kişiyle toplanması bekleniyor.

YDK ÜYELERİ BELİRLENDİ

Kulislere yansıyan bilgiye göre CHP Parti Meclisi'nde 32 isim Özgür Özel 'i destekliyor. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi. Disiplin Kurulu'nda ise Kılıçdaroğlu kanadının ağırlığı olduğu belirtiliyor.

Mesaine evinde devam eden Kemal Kılıçdaoroğlu, A takımını ve yol haritasını belirlemek için çalışıyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, MYK'da yer alacak isimler belli olmaya başladı. MYK için Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik ve Faik Öztrak’ın yanı sıra Akif Hamzaçebi, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm ve Deniz Demir’in adı geçiyor.

ÖZEL'İN SEÇİLDİĞİ GRUP TOPLANTISI YENİLENEBİLİR

CHP'de mutlak butlanın yanı sıra grup başkanlığı tartışması da yaşanıyor. Özgür Özel, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında Genel Merkez'de yapılan kapalı grup toplantısında grup başkanı seçilmişti.

Ancak Kılıçdaroğlu ve ekibinin "genel başkanın çağrı yapmaması, seçim gündeminin önceden duyurulmaması ve seçimin Meclis'te yapılmaması" gerekçeleriyle seçime itiraz etti. Meclis Başkanlığı'nın itirazı kabul etmesi durumunda seçimin yenilenebileceği ifade ediliyor.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu , 2.5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

İCRA MEMURLARI KARARI TEBLİĞ ETMİŞTİ

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etmişti.

İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletmişti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını reddetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmişti.

ÖZEL, CHP TBMM GRUP BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçilmişti.

GENEL MERKEZ'DE TAHLİYE SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

CHP kurultay davasına ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından da tahliye için binaya gelen icra heyeti kararı Özgür Özel'e sunmuş ancak Özel de karar metnini yırtmıştı.

Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince, polis otopark kapısını kırıp CHP Genel Merkezi'ne girmiş, Genel Merkez'in girişine kurulan barikat dağıtılmıştı. Partililer, polislere yangın söndürme tüplerinde bulunan kimyasalları sıkmış polisler de partililere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etmişti.

Özel gerginliğin yaşandığı gün, akşam saatlerine doğru genel merkez binasından ayrılarak TBMM'ye yürümüştü. TBMM önündeki konuşmasında Özel, "Bugün Meclis bahçesindeyiz. Genel Merkezimize olanları biliyorsunuz. CHP kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Genel merkez birinci Meclis’te bir odaydı. Biz o binadan çıktık. Meraklısına bıraktık. Sonuna kadar mücadele ettik. Bundan sonraki genel merkezimiz TBMM'dedir." demişti.

Özgür Özel ve partililerin binayı terk etmesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı milletvekilleri ve partililer Genel Merkez'e gitmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP önünde yaşanan olaylar, sonrasındaki yürüyüş ve yürüyüş esnasında bir kişinin kasten yaralanmasına neden olan olaylar için soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.