Kılıçdaroğlu'ndan esnaf ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Hacı Bayram Mahallesi Rüzgarlı Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Esnafla selamlaşan Kemal Kılıçdaroğlu, talep ve sorunlarını dinledi.

Kılıçdaroğlu, "Ticarette ilk tanıştığımız kişiler esnaftır. Babamız, annemiz, çocuklarımız ilk alışverişi esnaftan yaparlar. Dolayısıyla esnafla vatandaş arasında karşılıklı güven ilişkisi vardır. Esnafın, hem Türkiye toplumu açısından hem de ticaret açısından önemli bir yeri var. Esnafı hemen hemen her alanda her ortamda desteklemek zorundayız." dedi.