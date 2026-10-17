Kira kavgasında amcasını 14 kez bıçakladı: "Kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum"

Mardin’in Midyat ilçesinde Nihat Bilgiç’in (46), kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 14 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar ağabeyi Halil (58) ile yeğenleri Ali (35) ve Aziz Bilgiç’in (27) yargılandığı davada, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü dosyaya girdi.

Duruşmada Aziz Bilgiç, amcasını kendisinin bıçakladığını kabul ederek, “Kaç bıçak darbesi vurduğumu, neresine bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum” dedi.

Olay, 7 Mayıs’ta Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Nihat Bilgiç, vekili olduğu iş yerinin kirasını almak için ağabeyi Halil Bilgiç’in dükkanına gitti. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Halil Bilgiç’in çocukları Ali ve Aziz’in de gelmesiyle tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 14 bıçak darbesi alan Nihat Bilgiç, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halil Bilgiç ile çocukları Ali ve Aziz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamenin Midyat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından sanıklar hakkında ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına eklendi.

‘ZARAR VERME AMACIM YOKTU’

Sanıkların yargılandığı davanın 2’nci duruşması, Midyat Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan Halil Bilgiç, kardeşiyle tartıştıklarını, kavga sırasında oğlunun bıçak kullanacağını bilmediğini ileri sürdü. Nihat Bilgiç’in kendisine küfrettiğini, elini boğazına attığını ve yumruk attığını öne süren Halil Bilgiç, “Amacım maktulü korumaktı, maktul gözüme yumruk atınca bir anlık refleksle karşılık verip vurmaya çalıştım. Diğer oğlum Ali geldi, ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında gözlüğüm yere düştü. Gözlüğümü almaya çalışırken yerde kan gördüm, Sonrasında maktulün bıçaklandığını fark ettim. Olay 2 dakika içinde yaşandı bitti. Maktulle tartışmamız oldu ancak husumetimiz yoktu” dedi.

Halil Bilgiç, görüntü inceleme tutanağının okunmasının ardından da amacının tarafları ayırmak olduğunu savunarak suçlamayı kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

"Babama bir şey olacağından korktum, keşke ben ölseydim”

‘BABAMA BİR ŞEY OLACAĞINDAN KORKTUM’

Sanık Aziz Bilgiç ise babasına zarar verileceğinden korktuğunu belirterek amcasına bıçakla vurduğunu kabul etti. Öldürme amacı olmadığını savunan Bilgiç, olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, “Babam kalp hastasıdır. Babama bir zarar gelecek korkusu ve amcamın bana yönelik ağır küfürleri nedeniyle bu olay yaşandı. Amcamın üzerine koşarken iş yerimde yemek hazırlamak için kullandığım, normalde yanımda taşımadığım ancak cebimde unuttuğum bıçağı fark ettim. Bıçağı elime aldım. Amacım öldürmek değildi, ilk darbeyi omzuna vurdum. Bıçağın uç kısmından tuttuğum için elimi kestim. Kaç bıçak darbesi vurduğumu, neresine bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum. Babama bir şey olacağından korktum. Olaydan dolayı çok pişmanım, keşke ben ölseydim” dedi.

‘AZİZ’İN YANINDA BIÇAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM’

Ali Bilgiç ise olay yerine tartışmayı ayırmak amacıyla gittiğini ve amcasına vurmadığını ileri sürerek, “Babamın hastalığından dolayı zarar görmesinden korktum, araya girmeye çalıştım. Maktul olay sırasında elini arkasına attı, parlak bir cisim çıkarttı. Ne olduğunu tam olarak görmedim. Aziz’in yanında bıçak olduğunu bilmiyordum, bilsem engel olurdum. Hiçbir suçum yoktur, tüm amacım ayırmaktı” dedi.

KIZ KARDEŞLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Maktul Nihat ve sanık Halil Bilgiç’in kardeşi Nurcan Bilgiç ise sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık avukatları, müvekkillerinin öldürme kastıyla hareket etmediğini ve olayın aniden geliştiğini savunarak beraat ve tahliye istedi. Şikayetçi avukatları ise kamera görüntüleri ve diğer delillerin olayın aydınlatılması açısından önemli olduğunu belirterek sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyadaki kamera görüntüleri, tanık beyanları, tutanaklar, ölü muayene raporu ve sanık savunmalarını değerlendirdi. 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin bilirkişi incelemesinden dönmesinin beklenmesine ve kriminal laboratuvardan talep edilen raporun dosyaya ulaşmasının takip edilmesine hükmetti. Ayrıca 2 tanık hakkında zorla getirme emri düzenlendi. Duruşma, 14 Aralık’a ertelendi.

‘AĞABEYİM, ÖZ AĞABEYİ VE ÖZ İKİ YEĞENİ TARAFINDAN CANİCE KATLEDİLDİ’

Nihat Bilgiç’in kız kardeşi Aynur Bilgiç, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Ağabeyim Nihat, vekili olduğu dükkanının kirasını konuşmaları için gittiği öz ağabeyi Halil Bilgiç, öz yeğenleri Ali Bilgiç ve Aziz Bilgiç tarafından onlarca bıçak darbesiyle ve yumruklarla Nihat'ın gücünü bırakarak, kendini savunma payı bırakmadan canice öldürdüler. Devletin bu olay üstünde durmasını, yapılan ortak suçun cezasız kalmamasını istiyoruz. Lütfen yardım edin, adalet yerini bulsun. Sayın savcıların ve hakimlerin, bu konuda bizi yalnız bırakmamasını, ağabeyimin hakkını hiçbir şekilde yerde bırakmamasını istiyoruz. Ağabeyim, öz ağabeyi ve öz iki yeğeni tarafından canice katledildi. Hasta kız kardeşlerim, engelli ağabeyim var. Adalete ve devlete güveniyoruz” dedi.