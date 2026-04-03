Kiralık teknede ölen Bahar'ın otopsi raporu çıktı. Tekne sahibi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde yaşayan Bahar Taş, arkadaşlarıyla birlikte 7 Şubat’ta gezmek için Muğla’nın Milas ilçesine gitti.



İddiaya göre, arkadaş grubu, geceyi burada kiraladıkları 'Adas' isimli teknede geçirdi. 8 Şubat’ta saat 14.30 sıralarında Taş'ın kamarada hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbarla bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Bahar Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Taş, Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KARBONMONOKSİTTEN ZEHİRLENMİŞ

Yapılan otopsi sonrası Adli Tıp Raporu'na göre; Taş’ın karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.



Bahar Taş’ın otopsi raporunun çıkmasının ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen teknenin bakımlarından sorumlu ve sahibi olduğu belirtilen Savaş E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.