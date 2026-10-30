Kırıkkale'de babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
30.10.2026 13:29
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale'de tartıştığı babası Veli Aydoğdu'yu bıçaklayarak öldüren Hasan Kenan Aydoğdu tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Mahallesi 165'inci Sokak'ta meydana geldi. Hasan Kenan Aydoğdu (37) ile babası Veli Aydoğdu (60) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Kenan Aydoğdu, ekmek bıçağıyla babasını bel bölgesinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aydoğdu, kurtarılamadı.
Şüpheli Hasan Kenan Aydoğdu ise suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.