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Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüs devrildi. 15 yaralı

27.10.2026 10:00

Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüs devrildi. 15 yaralı
IHA

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA, İHA
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Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Kırıkkale-Kulu kara yolu Karaahmetli Kavşağı'nda, işçileri taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 GBM 68 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

 

Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

 

Yaralanan işçilerin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü çalışanı olduğu öğrenildi. 

 

Jandarma trafik ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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