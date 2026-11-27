Kırıkkale 'de Eski Sanayi Sitesi'nde oto elektrik ve klima hizmeti veren bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede iş yerinin tamamını saran alevler, başka bir dükkanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında 4 otomobil ve bir motosiklet yanarken, iş yerinde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi.