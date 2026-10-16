Kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcısının 3 koruması yakalandı

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT desteğiyle uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan incelemelerde, yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan R.J.S., 14 Ekim'de Beşiktaş'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin yakın korumalığını yaptığı belirlenen 3 kişi de 15 Ekim'de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer'de kullandığı 15 farklı adreste yapılan aramalarda 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin lira nakit para, 6 kripto varlık soğuk cüzdanı, 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1400 fişek ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 11 bilgisayar kasası, 12 dizüstü bilgisayar, 19 harici disk, 46 USB bellek, 19 ekran kartı ve 29 cep telefonunun yanı sıra çok sayıda lüks marka çanta, saat, mücevherat ve elektronik materyal bulundu.