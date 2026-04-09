Kırmızı bültenle aranan yasa dışı bahis baronu Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı

İspanya 'da yakalanan uyuşturucu baronu Fedlan Kılıçaslan'ın Türkiye 'ye iadesine yönelik çalışma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yasa Dışı Bahis ” suçları kapsamında yürütülen soruşturmada kırmızı bültenle aranan şüpheli Fedlan Kılıçaslan, İspanya'da yakalandı.

Başsavcılık, şüphelinin Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmaların başladığını açıkladı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Yasa dışı bahis soruşturmasında Fedlan Kılıçaslan hakkında 21 Kasım 2025'te kırmızı bülten çıkarılmış, Kılıçaslan'ın malvarlıklarına da el konulmuştu.

Başsavcılık'tan geçen sene yaptığı açıklamada; Fedlan Kılıçarslan'ın yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlaması, yasadışı bahis ve bahis sitelerinin reklamını vermek suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği belirlendiğini açıklamıştı.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla, Kılıçarslan'ın taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el konulmuştu.