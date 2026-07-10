Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Türkiye'ye getirildiler

Yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan 54 şüpheli Türkiye 'ye getirildi.

İçişleri Bakanlığı , Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde gerçekleşen operasyonlar sonucu Türkiye'ye getirilen şüphelilerden 29'unun kırmızı bültenle arandığını bildirdi.

Diğer şüphelilerin ise ulusal seviyede arandığı kaydedildi.

ŞÜPHELİLERDEN 38'İ GÜRCİSTAN'DAYDI

Bu kapsamda; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., S.O., Y.T., S.K., F.M., S.M., N.A., S.B., H.K., M.D., Y.B., B.D., L.T., T.Y., B.M., F.E., H.İ.Ç., Ü.M., N.T., K.N., Ç.Y., D.B., C.B., A.D., S.Ö., U.Ç., B.K., Ö.T. ve Y.L.'nin Türkiye'ye getirildiği ifade edildi.

Bakanlık ulusal seviyede aranan M.A., S.B., M.A., Ü.K., H.M., F.C., S.Y., M.Ö., B.B., G.B., H.U., N.A., M.A., G.K., H.Ç., K.C., H.K., İ.U., A.İ., B.K., B.A., K.Y., B.Y., H.A. ve Ü.G. isimli şüphelilerin de Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi.

Şüphelilerden 38'inin Gürcistan'da, beşinin Almanya'da, ikisinin Azerbaycan'da yakalandığı belirtildi.

Diğer şüphelilerin ise Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalandığı kaydedildi.

Türkiye'ye iadesi sağlanan şüphelilerin tasarlayarak cinayet, uyuşturucu, parada sahtecilik, fuhuş ve insan ticareti gibi suçlamalarla arandığı bildirildi.