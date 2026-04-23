Kırmızı ışıkta feci kaza. Tır şoförü ağır yaralandı

Kütahya - Afyonkarahisar çevre yolunda 53 yaşındaki Yılmaz Bulut yönetimindeki tır henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle tır şoförü hurdaya dönen araçta sıkıştı. Olay yerine sağlık , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı halde kurtarılan sürücü Bulut, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.