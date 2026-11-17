Polis tarafından gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Enes A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, B.Ç. (7) ve A.Ç. (6) isminde 2 oğlu olduğu belirtilen Soner Çınar, 14 Kasım’da Millet Mahallesi Şüheda Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı’nda defnedildi.

Eşi Gökçen Çınar’ın (29) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Soner Çınar’ın doğum gününde defnedildiği öğrenildi. Gökçen Çınar’ın paylaşımında, "Ömrüm, yol arkadaşım, yolumu yarım bıraktın gittin, ben doğduğun gün seni toprağa mı verecektim. Bizi yarım bıraktın gittin, ailemizi yıktın, evlatlarımızı babasız bıraktın, iyi ki geçtin ömrümden, iyi ki seni çok seviyorum. Biliyorum bizi hiç yalnız bırakmayacaksın, hep kalbimizde olacaksın iyi kalpli eşim, aşkına doyamadığım, sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum” ifadelerine yer verdi.

YAKIT MASRAFINI AZALTMAK İÇİN MOTOSİKLET SATIN ALMIŞ

Daha önce otomotiv sektöründe hizmet veren bir teknoloji firmasında çalışan Soner Çınar’ın, otomobiliyle kuryelik yaptığı, ancak yakıt masrafını azaltmak için kazadan 4 gün önce motosiklet satın alıp, motokurye olarak işine devam ettiği öğrenildi.