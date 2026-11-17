Kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
17.11.2026 13:07
İlk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan Soner Çınar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti.
Kaza, 12 Kasım’da saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı ile Derya Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi.
Enes A. (19) yönetimindeki 16 Z 0088 plakalı hafif ticari araç, sol şeritte ilerlediği sırada iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek, Soner Çınar idaresindeki 16 BVT 188 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada devrilen motosikletten yola savrulup, yaklaşık 30 metre sürüklenen sürücü Çınar, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Soner Çınar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Polis tarafından gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Enes A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Polis tarafından gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Enes A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, B.Ç. (7) ve A.Ç. (6) isminde 2 oğlu olduğu belirtilen Soner Çınar, 14 Kasım’da Millet Mahallesi Şüheda Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı’nda defnedildi.
Eşi Gökçen Çınar’ın (29) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Soner Çınar’ın doğum gününde defnedildiği öğrenildi. Gökçen Çınar’ın paylaşımında, "Ömrüm, yol arkadaşım, yolumu yarım bıraktın gittin, ben doğduğun gün seni toprağa mı verecektim. Bizi yarım bıraktın gittin, ailemizi yıktın, evlatlarımızı babasız bıraktın, iyi ki geçtin ömrümden, iyi ki seni çok seviyorum. Biliyorum bizi hiç yalnız bırakmayacaksın, hep kalbimizde olacaksın iyi kalpli eşim, aşkına doyamadığım, sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum” ifadelerine yer verdi.
YAKIT MASRAFINI AZALTMAK İÇİN MOTOSİKLET SATIN ALMIŞ
Daha önce otomotiv sektöründe hizmet veren bir teknoloji firmasında çalışan Soner Çınar’ın, otomobiliyle kuryelik yaptığı, ancak yakıt masrafını azaltmak için kazadan 4 gün önce motosiklet satın alıp, motokurye olarak işine devam ettiği öğrenildi.