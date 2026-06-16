Kırşehir'de işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı
16.06.2026 09:48
Anadolu Ajansı
Kaza ihbarının ardından bölgeye gelen ekiplerin incelemeleri sürüyor.
Kırşehir'de iki işçi servisinin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
Bir döküm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan, sürücüleri henüz öğrenilemeyen midibüs, merkeze bağlı Özbağ beldesi çıkışında başka bir minibüse çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre servislerde bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.