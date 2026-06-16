Kırşehir'de işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı

Bir döküm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan, sürücüleri henüz öğrenilemeyen midibüs, merkeze bağlı Özbağ beldesi çıkışında başka bir minibüse çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre servislerde bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.