Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçiren ve yayan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçuna yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında Samsun merkezli olmak üzere İzmir, Antalya, Şırnak ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonu ve çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yasa dışı sorgu paneli üzerinden vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirerek paylaştıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli ise Bafra Adliyesine sevk edildi.