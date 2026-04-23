"Kız kaçırma" kavgasında 1 ölü, 2 yaralı
23.04.2026 07:09
IHA
Mardin'de "kız kaçırma" tartışması çatışmaya dönüştü. silahla vurulan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre "kız kaçırma" meselesi nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Olayda 18 yaşındaki Mehmet Angay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 kişi de yaralandı. Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.