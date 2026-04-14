Kızamık vakalarında artış

İstanbul'da hastanelere kızamık nedeniyle başvuranların sayısında artış gözlemlendi.

Kızamığın sadece çocuklarda değil yetişkinlerde görüldüğü belirlendi.

ERİŞKİN BİREYLERDE DE GÖRÜLÜYOR

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, NTV'ye yaptığı açıklamada, "Bazı erişkin bireylerin ve çocuklarının hastalanmış olduğunu ve çocuk hastalandıktan sonra virüsün bulaşmış olduğunu ve döküntüyle geldiğini görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin kızamık eleminasyon programında dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Köksal, son zamanlarda aşı karşıtlığının ve yurdun yoğun miktarda göç almasının kızamık nedenleri arasında olduğunu belirtti.

İKİ DOZ AŞI ŞART

Köksal, sağlık çalışanlarının arasında da kızamık vakalarının görüldüğünü dile getirdi.

Aşı yaptırıp erişkin dönemde kızamık geçiren vakaların da olduğunu söyleyen Köksal, "Maalesef bunların tek doz aşı yaptırdığını, serolojik olarak negatif görüyoruz. Vücutta koruyucu antikorlar kalmamış" dedi.

Kızamık aşısının iki doz yapılması gerektiğinin altını çizen Köksal, "Tek doz aşınız varsa olabilirsiniz." diye konuştu.

KIZAMIK BELİRTİLERİ

Kızamık, yüksek ateş ve boğaz ağrısıyla belirti gösteriyor. Hastalığın en çok bu dönemde döküntüler başlamadan bulaşıcı olduğu belirtiliyor.

1998'den beri yapılan iki doz aşının koruyuculuk oranının yüksek olduğu biliniyor.