KKTC'deki faciada hayatını kaybeden Demir'in cenazesi memleketinde

KKTC 'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan "Filo Jet" isimli katamaran tipi feribotun 30 Ağustos'ta battığı kazada kaybolan 5 çocuk annesi Elmas Demir'in cenazesine bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşıldı.

Ankara'ya, ardından da kara yoluyla memleketi Eskişehir'e getirilen Demir'in cenazesini, Tepebaşı ilçesindeki İlahiyat Camisi'nde yakınları karşıladı.

Cenazesi getirilen kadının eşi Abbas Demir, gazetecilere, gemi kaptanından ve diğer sorumlulardan şikayetçi olacaklarını ve hukuki olarak haklarını arayacaklarını söyledi.

Eşiyle kazadan önce saat 11.30 sıralarında görüştüğünü ifade eden Demir, "Bana gemiye bindiğini söyledi. 12.30'da aradım fakat haber alamadım. Telefonu denizin ortasında çeken bir telefon. En sonunda yeğenim geldi. Pazardaydım, 'Dayı gemi batmış' dedi, ben ondan haber aldım." dedi.

Elmas Demir'in cenazesi, İlahiyat Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Geminin enkazı 554 metre derinlikte bulunmuş, 12 kişinin cenazeleri ulaşılmıştı. Kayıp 16 kişi için arama çalışmaları ise devam ediyor.