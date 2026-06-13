Kocaeli, Zonguldak ve Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Üç ilde denize girişler yasaklandı.

Kocaeli 'de Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda bugün denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

BİR YASAK HABERİ DE ZONGULDAK VE SAKARYA 'DAN GELDİ

Zonguldak'ta da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla kent genelinde denize girişlere izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün saat 14.00'ten, 14 Haziran Pazar günü saat 08.00'e kadar denize girişlerin yasaklandığı kaydedildi. Vatandaşlardan alınan karara riayet etmeleri istendi.

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler yasaklandı.

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde, kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek yasaklandı.